Под Уфой конный клуб получил грант на проведение занятий по иппотерапии

Лошади-целители. Конный клуб «Грация» в Уфимском районе получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов на проведение занятий по иппотерапии. Сюда могут прийти люди, перенесшие инсульт, а также дети с различными заболеваниями и расстройствами, как, например, аутизм и синдром Дауна. В течение года здесь на средства гранта планируют оказать помощь 50 людям.

В седле Альфия Назырова себя чувствует уже уверенно. Хотя год назад боялась и подумать о том, чтобы ездить верхом. Теперь она спокойно делает различные упражнения на ходу и уверенно управляет лошадью. На занятия ходит три раза в неделю. Доверие между конем и человеком полное. Женщина говорит: плоды иппотерапии налицо.

В этом году конный клуб получил поддержку фонда президентских грантов 1 млн 800 тысяч рублей на свой проект «Кентавр». Средства дадут возможность проводить занятия по иппотерапии для реабилитации и абилитации тех, кто перенес инсульт. Таким образом планируется помочь 50 людям. Кстати, специалисты отмечают, что для таких занятий есть рекомендации по породам лошадей.

Первые занятия всегда начинаются со знакомства с лошадью. И не всегда человек сразу садится верхом. Конную терапию проводят не только для взрослых, но и для детей с различными заболеваниями. В том числе с синдромом Дауна и ДЦП.