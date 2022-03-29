Парапловцы из Башкирии завоевали 12 медалей на чемпионате России

Спортсмены из Башкортостана триумфально завершили чемпионат России по плаванию на короткой воде для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Форум прошёл в Краснодаре и собрал около 200 спортсменов.

Больше всего медалей завоевал уфимец, двукратный паралимпийский чемпион Богдан Мозговой, взяв четыре золота и четыре серебра. Помимо своих коронных дистанций на спине и кролем, Богдан попробовал себя в баттерфляе и комплексном плавании.

Сейчас, конечно, трудно сказать про основные дистанции, пока идёт втягивающая работа, на пик не выходили, для того чтобы сдержать всё это и показать результат уже в следующих соревнованиях, включая лето.

Богдан Мозговой, двукратный паралимпийский чемпион
Фото №1 - Парапловцы из Башкирии завоевали 12 медалей на чемпионате России

Спортсмены сборной Башкортостана завоевали на прошедшем форуме в общей сложности двенадцать медалей различного достоинства. Это позволило им показать самый высокий результат на всероссийских соревнованиях за последние пятнадцать лет. Ближайший важный старт для наших пловцов состоится уже в Уфе. 20 апреля в столице Башкортостана стартует чемпионат России по плаванию на длинной воде.

Домашний чемпионат России будет являться отборочным и попаданием в сборную России, где будут проходить всероссийские соревнования с дружественными странами: Беларусь, Казахстан, страны ШОС, БРИКС, подразумевается проведение в Рузе, Московская область.

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