Волейболисты «Беркутов Урала» провели в Кушнаренково мастер-класс для детей

«Мы – Башкортостан». В республике продолжается масштабный тур волейбольных команд по населенным пунктам. Сегодня «Беркуты Урала» побывали в Кушнаренково и провели мастер-класс, в котором приняли участие более пятидесяти детей из близлежащих населённых пунктов.
Мероприятие прошло в рамках отраслевого года волейбола. Помимо мастер-класса, спортсмены подарили всем участникам клубные бейсболки, шарфы и значки. На следующей неделе тур по Башкортостану продолжится, «Беркуты Урала» отправятся в Туймазы.