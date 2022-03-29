Волейболисты «Беркутов Урала» провели в Кушнаренково мастер-класс для детей

«Мы – Башкортостан». В республике продолжается масштабный тур волейбольных команд по населенным пунктам. Сегодня «Беркуты Урала» побывали в Кушнаренково и провели мастер-класс, в котором приняли участие более пятидесяти детей из близлежащих населённых пунктов.

Мероприятие прошло в рамках отраслевого года волейбола. Помимо мастер-класса, спортсмены подарили всем участникам клубные бейсболки, шарфы и значки. На следующей неделе тур по Башкортостану продолжится, «Беркуты Урала» отправятся в Туймазы.

Фото №1 - Волейболисты «Беркутов Урала» провели в Кушнаренково мастер-класс для детей

Мы выехали уже на второй тур, впереди нас ждёт еще 32 тура. Радость в первую очередь для детей, популяризация волейбола очень важна, для этого мы здесь и собрались.

Леонид Кузнецов, тренер-селекционер ВК «Урал»
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