В УТЭК прошел форум «Дни карьеры»

Эксперты подняли тему трудоустройства выпускников. На встречу были приглашены работодатели, представители центра занятости. Там же наградили победителей и призёров регионального чемпионата WorldSkills.

Форум прошёл впервые, его планируют сделать ежегодным и приглашать не только работодателей со всей республики, но и студентов других специальностей, которые не представлены в торгово-экономическом колледже, но в которых нуждаются организации республики.