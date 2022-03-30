В Уфе из-за снегопада произошло более 240 аварий

В Уфе за последние сутки произошло более 240 аварий. По сообщениям пресс-службы ГИБДД, причина высокой аварийности – неблагоприятные погодные условия.

Инспекторы ГИБДД составили 522 административных протокола на нарушителей дорожного движения. У 51 водителя были не пристёгнуты ремни безопасности, 37 – не пропустили пешеходов, 17 – нарушили правила перевозки детей.

Сотрудники, в том числе, привлекли к ответственности 25 пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неположенном для этого месте. Пять водителей будут лишены водительских прав за вождение в нетрезвом виде.