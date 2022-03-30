В Башкирии осудили мужчину за нападение на супермаркет с ножом

В январе этого года мужчина с ножом ворвался с кабинет к директору магазина и угрожал ему расправой. Он похитил из супермаркета две бутылки водки и скрылся. Но на следующее утро мужчина вновь пришёл в этот же магазин и совершил нападение на товароведа. Ему вновь удалось украсть две бутылки водки. В этот раз грабителя удалось задержать.