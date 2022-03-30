На трассе в Башкирии в крупной аварии погиб народный артист

На 190 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись «Грейт Уолл» и грузовик, за рулём которого находился 57-летний житель Челябинской области.

В легковом автомобиле находился 58-летний актер Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения, народный артист Башкирии Фаим Ахмедьянов и его 54-летняя жена. Как сообщают представители театра, супруги трагически скончались в ДТП. Известно, что пара ехала в Абзелиловский район на похороны.