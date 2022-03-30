В Башкирии не будет внепланового повышения тарифов ЖКХ

В Башкирии в этом году не будет внепланового повышения тарифов на ЖКХ. Об этом сообщила руководитель Госкомитета РБ по тарифам Светлана Бурдюк.

Никаких внеплановых изменений тарифов в сфере ЖКХ в этом году не будет. По данным Госкомитета РБ по тарифам, новые расценки вступят в силу 1 июля.

Как сообщает руководитель комитета Светлана Бурдюк, изменение тарифов было запланировано ещё в конце 2021 года. В среднем цены изменятся на 4,4%.

Электроэнергия вырастет на 5,1% (1 киловатт – на 18 копеек), на 4,4% вырастет водоснабжение, водоотведение – на 3,4%, тепло – на 3,7%, газ – на 3%. Это решение было принято в декабре 2021 года. Пересмотра тарифов на коммунальные услуги не планируется. Светлана Бурдюк, глава Госкомитета по тарифам РБ