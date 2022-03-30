В Башкирии не будет внепланового повышения тарифов ЖКХ

В Башкирии в этом году не будет внепланового повышения тарифов на ЖКХ. Об этом сообщила руководитель Госкомитета РБ по тарифам Светлана Бурдюк.
Никаких внеплановых изменений тарифов в сфере ЖКХ в этом году не будет. По данным Госкомитета РБ по тарифам, новые расценки вступят в силу 1 июля.
Как сообщает руководитель комитета Светлана Бурдюк, изменение тарифов было запланировано ещё в конце 2021 года. В среднем цены изменятся на 4,4%.
Повторно пересматривать тарифы будут в ноябре-декабре 2022 года.