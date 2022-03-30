В Уфе открылась выставка картин, посвященная добыче нефти

Развитие башкирской нефти через призму живописи. В Башкирском государственном художественном музее имени Нестерова в Уфе открылась специальная выставка картин, которая посвящена добыче черного золота на территории республики.

Это совместный проект с Уфимским государственным нефтяным университетом, который приурочили к 90-летию башкирской нефти и 70-летию Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы.

Живописные и графические произведения выдающихся башкирских художников отражают тему развития башкирской нефтяной промышленности. Экспозиция будет работать в течение месяца. Здесь же проводят лекции для первокурсников УГНТУ. 

Музей представил здесь небольшую часть тех произведений, которые находятся в фондах музея и которые посвящены теме башкирской нефти. Мы составили экспозицию таким образом, чтобы здесь были представлены произведения разных художников разных поколений, начиная с работ старейшего мастера Александра Эрастовича Тюлькина, его первые работы – первая ишмбайская вышка, крекинги. Здесь работы Владимира Петровича Андреева, работы 50-х годов.

Валентина Сорокина, хранитель Фонда живописи Башкирского государственного художественного музея им. М. Нестерова 

Выставка будет действительно работать продолжительное время. На самом деле она уже начала работать с 25 марта, со Дня работника культуры. Особенность именно этой выставки в том, что мы знакомим с башкирской нефтью, с историей создания двух районов. Повторюсь, мы находимся на границе Орджоникидзевского и Калининского районов. Они получили свое развитие. Сегодня мы их видим. В военное и послевоенное время по большому счету Орджоникидзевский район стал центром переработки нефти не только Башкортостана, но и всего Советского Союза.   

Олег Баулин, ректор УГНТУ
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