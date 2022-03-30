В Уфе открылась выставка картин, посвященная добыче нефти

Развитие
башкирской нефти через призму живописи. В Башкирском государственном
художественном музее имени Нестерова в Уфе открылась специальная выставка
картин, которая посвящена добыче черного золота на территории республики.
Это
совместный проект с Уфимским государственным нефтяным университетом, который
приурочили к 90-летию башкирской нефти и 70-летию Орджоникидзевского и
Калининского районов Уфы.
Живописные и
графические произведения выдающихся башкирских художников отражают тему
развития башкирской нефтяной промышленности. Экспозиция будет работать в
течение месяца. Здесь же проводят лекции для первокурсников УГНТУ.
Музей представил здесь небольшую часть
тех произведений, которые находятся в фондах музея и которые посвящены теме
башкирской нефти. Мы составили экспозицию таким образом, чтобы здесь были
представлены произведения разных художников разных поколений, начиная с работ
старейшего мастера Александра Эрастовича Тюлькина, его первые работы – первая
ишмбайская вышка, крекинги. Здесь работы Владимира Петровича Андреева, работы
50-х годов.Валентина Сорокина, хранитель Фонда живописи Башкирского государственного художественного музея им. М. Нестерова
Выставка будет действительно работать
продолжительное время. На самом деле она уже начала работать с 25 марта, со Дня
работника культуры. Особенность именно этой выставки в том, что мы знакомим с
башкирской нефтью, с историей создания двух районов. Повторюсь, мы находимся на
границе Орджоникидзевского и Калининского районов. Они получили свое развитие. Сегодня
мы их видим. В военное и послевоенное время по большому счету Орджоникидзевский
район стал центром переработки нефти не только Башкортостана, но и всего
Советского Союза. Олег Баулин, ректор УГНТУ