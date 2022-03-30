В Уфе открылась выставка картин, посвященная добыче нефти

Выставка будет действительно работать продолжительное время. На самом деле она уже начала работать с 25 марта, со Дня работника культуры. Особенность именно этой выставки в том, что мы знакомим с башкирской нефтью, с историей создания двух районов. Повторюсь, мы находимся на границе Орджоникидзевского и Калининского районов. Они получили свое развитие. Сегодня мы их видим. В военное и послевоенное время по большому счету Орджоникидзевский район стал центром переработки нефти не только Башкортостана, но и всего Советского Союза.

Олег Баулин, ректор УГНТУ