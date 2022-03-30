Жителей Башкирии вновь просят воздержаться от дальних поездок из-за снегопада

Сегодня, 30 марта, в Башкирии вновь бушует снежная метель. Представители ГИБДД обратились к жителям и гостям республики с предупреждением.
Автомобилистам стоит воздержаться от дальних поездок. Если это невозможно, необходимо соблюдать дистанцию, скоростной режим, а также избегать резких маневров и перестроений. Не стоит пренебрегать ремнями безопасности.
Сегодня порывы ветра могут достигать 16-21 м/с, на дорогах прогнозируется гололед, снежные накаты и заносы, ухудшение видимости до 500 метров и менее. В некоторых районах мокрый снег может перейти в дождь.