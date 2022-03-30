В Уфе в ночном пожаре погиб горожанин

Сегодня, 30 марта, в Уфе произошёл смертельный пожар. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 00:03.

На улице Грозненской огнём охватило квартиру на 9 этаже жилого дома. Из зоны воздействия опасных факторов эвакуировали 30 человек, среди которых 2 – дети. Возгорание полностью ликвидировать удалось к 00:44.

В горящей квартире был найден 66-летний мужчина. Врачам оставалось лишь констатировать смерть горожанина. Причины произошедшего устанавливаются.