В Башкирии молодой водитель сбил инспектора ГИБДД

Как сообщает пресс-служба ведомства, на 7 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка в кювет съехал лесовоз. На место инцидента прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. Один из них регулировал движение на заснеженной дороге.

В этот момент 26-летний парень на «Опель Астра» допустил наезд на инспектора. Старший лейтенант полиции получил травмы – ему потребовалась помощь врачей. Водитель сообщил, что не заметил сотрудника, так как его ослепил встречный автомобиль.