В Башкирии молодой водитель сбил инспектора ГИБДД

Накануне, 29 марта, в Мишкинском районе произошла авария. В ДТП пострадал инспектор ГИБДД.
Как сообщает пресс-служба ведомства, на 7 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка в кювет съехал лесовоз. На место инцидента прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. Один из них регулировал движение на заснеженной дороге.
В этот момент 26-летний парень на «Опель Астра» допустил наезд на инспектора. Старший лейтенант полиции получил травмы – ему потребовалась помощь врачей. Водитель сообщил, что не заметил сотрудника, так как его ослепил встречный автомобиль.
Видео: ГИБДД РБ.