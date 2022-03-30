Башкирские спортсмены приняли участие в чемпионате России по биатлону

В Тюмени прошли спринтерские гонки в рамках чемпионата России по биатлону. На старт у мужчин вышли 88 спортсменов, из них восемь представляли Башкортостан.

Лучшим из наших стал Эдуард Латыпов. С двумя промахами он занял вторую позицию вслед за победителем Даниилом Серохвостовым. Тройку призеров замкнул Карим Халили. Антон Бабиков допустил три промаха и финишировал.