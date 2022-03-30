В Уфе водитель автобуса отказался везти пассажиров по наледи
Накануне, 29 марта, жители Уфы пожаловались в социальных сетях на водителя автобуса №74.
По словам возмущенных уфимцев, водитель высадил пассажиров, доехав только до «Парка Якутова». Оказалось, из-за сильного снегопада на спуске к железнодорожному вокзалу образовалась наледь – везти пассажиров по такой дороге опасно.
Заместитель генерального директора «Башавтотранса» по безопасности Владимир Хушкин прокомментировал инцидент. Он отметил, что участок дороги был осыпан противогололедными реагентами.
Участок дороги по ул. Карла Маркса между бульваром Ибрагимова и Вокзальной дорожные службы не успели вовремя обработать, поэтому там образовалась сильная наледь. Плюс ко всему этот участок имеет сильный уклон. Водитель не стал рисковать жизнью и здоровьем пассажиров, поэтому принял такое решение. Перерыв в движении составил около получаса. В настоящее время участок дороги отсыпан противогололедными реагентами, автобусы на маршруте.
Владимир Хушкин, заместитель генерального директора «Башавтотранса»