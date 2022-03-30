В Уфе водитель автобуса отказался везти пассажиров по наледи

Участок дороги по ул. Карла Маркса между бульваром Ибрагимова и Вокзальной дорожные службы не успели вовремя обработать, поэтому там образовалась сильная наледь. Плюс ко всему этот участок имеет сильный уклон. Водитель не стал рисковать жизнью и здоровьем пассажиров, поэтому принял такое решение. Перерыв в движении составил около получаса. В настоящее время участок дороги отсыпан противогололедными реагентами, автобусы на маршруте.

Владимир Хушкин, заместитель генерального директора «Башавтотранса»