Спортсмены из Башкирии с медалями завершили домашний чемпионат ПФО по дартсу

В командных соревнованиях удачно выступили девушки, обучающиеся в БГАУ. Наши спортсменки стали бронзовыми призёрами чемпионата. В апреле у дартсменов состоится ряд крупных соревнований – командный турнир Республики Башкортостан и чемпионат России в Электростали.

Наши первые крупные соревнования, дартсом занимаемся не так давно. Мы на самом деле боролись хорошо, выкладывались на максимум, немножечко не хватило, игроки более опытные.

Алия Сайфуллина, бронзовый призёр чемпионата ПФО по дарсту

Выступлениями своих подопечных я доволен. У нас были девочки не только из нашего вуза, но и из БашГУ, БГМУ. Выступили достаточно хорошо, попали в сборную.

Алексей Роженцев, главный тренер сборной Республики Башкортостан по дартсу

У одного из лучших дартсменов республики Олега Васильева в последнее время было много соревнований. Он выиграл чемпионат республики, стал первым на форуме в Удмуртии. На соревнованиях в Уфе он попал в топ-16. Васильев хочет получить звание мастера спорта, но для этого ему необходимо выиграть любой всероссийский турнир.

Как мне кажется, это когда-нибудь получится, всегда не хватает чуть-чуть. Вроде, победа моя, один шаг остаётся. То ли нервов не хватает, то ли готовности. В ближайшее время, думаю, получится, в Москву поедем через три недели на чемпионат России.

Олег Васильев, кандидат в мастера спорта по дартсу
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