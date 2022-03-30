Спортсмены из Башкирии с медалями завершили домашний чемпионат ПФО по дартсу

В командных соревнованиях удачно выступили девушки, обучающиеся в БГАУ. Наши спортсменки стали бронзовыми призёрами чемпионата. В апреле у дартсменов состоится ряд крупных соревнований – командный турнир Республики Башкортостан и чемпионат России в Электростали.

Наши первые крупные соревнования, дартсом занимаемся не так давно. Мы на самом деле боролись хорошо, выкладывались на максимум, немножечко не хватило, игроки более опытные.

Выступлениями своих подопечных я доволен. У нас были девочки не только из нашего вуза, но и из БашГУ, БГМУ. Выступили достаточно хорошо, попали в сборную.

У одного из лучших дартсменов республики Олега Васильева в последнее время было много соревнований. Он выиграл чемпионат республики, стал первым на форуме в Удмуртии. На соревнованиях в Уфе он попал в топ-16. Васильев хочет получить звание мастера спорта, но для этого ему необходимо выиграть любой всероссийский турнир.