В Октябрьском завершился II этап зимнего фестиваля «Готов к труду и обороне»

 В форуме приняли участие школьники со всей республики. Последний раз подобное мероприятие проходило здесь шесть лет назад. Ребята выполняли прыжки в длину, плавали, стреляли и не только. Боролись не только за победу, но и путевку во всероссийский финал фестиваля.

Высокий результат выступлений в комплексе ГТО дает возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ. В прошлом году на знак отличия нормативы выполнили более 36 тысяч человек. В общекомандном зачете лучшие результаты показали школьники из Октябрьского и города Салават.

Смотрим и мониторим. Здоровые и спортивно дети намного активнее принимают участие как в спортивных, так и в общественных мероприятиях.

Виктор Макин, председатель правления военно-спортивного фонда «Башкортостан»
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