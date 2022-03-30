В Октябрьском завершился II этап зимнего фестиваля «Готов к труду и обороне»

В форуме приняли участие школьники со всей республики. Последний раз подобное мероприятие проходило здесь шесть лет назад. Ребята выполняли прыжки в длину, плавали, стреляли и не только. Боролись не только за победу, но и путевку во всероссийский финал фестиваля.