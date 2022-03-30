В Башкирии показали, как проходят тренировки тяжелоатлетов

Новые рекорды и медали первенства России по тяжелой атлетике на счету уфимской спортсменки. На сегодняшний день Валерия Древновская – лучшая в своем возрасте в рывке и в двоеборье. Два года подряд представительница республики удивляет арбитров чемпионата своими результатами. Тренер юношеской национальной команды даже пригласил талантливую спортсменку на сборы в Алушту.
Иногда тренеру приходится останавливать свою воспитанницу. Работоспособность олимпийского чемпиона, шутит Айдар Яруллин. За восемь лет занятий тяжелой атлетикой Валерия Древновская не пропустила ни одной тренировки. Сейчас она лучшая в стране в своем возрасте. Два года подряд на первенстве России спортсменка завоевывает золотую медаль, взяв вес 147 килограммов по сумме двоеборья.
Здесь чемпионка страны несколько скромничает. С последних соревнований она привезла три медали. Две из которых – золотые. Установила там два новых рекорда России. Но и это не предел, уверен наставник. В Старый Оскол они ехали, чтобы стать лучшими в трех категориях.
Очередной десятикилограммовый блин – и новый подход к штанге. Рабочие веса у башкирских тяжелоатлетов на тренировке растут с завидным постоянством. В журнале план на день, неделю и даже сезон. Тренер и сами спортсмены фиксируют в нем каждое действие: количество попыток в рывке и в толчке, личные рекорды. Только так можно добиться успеха на соревнованиях.
Впереди у представителей республики сборы в составе национальной команды. Для Валерии Древновской это будет первый опыт занятий с сильнейшими тяжелоатлетами страны. Юноши готовятся к спартакиаде учащихся России. Соревнования пройдут в мае.