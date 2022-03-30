В Башкирии показали, как проходят тренировки тяжелоатлетов

Новые рекорды и медали первенства России по тяжелой атлетике на счету уфимской спортсменки. На сегодняшний день Валерия Древновская – лучшая в своем возрасте в рывке и в двоеборье. Два года подряд представительница республики удивляет арбитров чемпионата своими результатами. Тренер юношеской национальной команды даже пригласил талантливую спортсменку на сборы в Алушту.

Иногда тренеру приходится останавливать свою воспитанницу. Работоспособность олимпийского чемпиона, шутит Айдар Яруллин. За восемь лет занятий тяжелой атлетикой Валерия Древновская не пропустила ни одной тренировки. Сейчас она лучшая в стране в своем возрасте. Два года подряд на первенстве России спортсменка завоевывает золотую медаль, взяв вес 147 килограммов по сумме двоеборья.

Конкуренция была сильнее, я не была готова к этому. Тренер ожидал, что конкурентов будет меньше, а получилось наоборот. Было неожиданно Валерия Древновская, победительница первенства России по тяжелой атлетике

Здесь чемпионка страны несколько скромничает. С последних соревнований она привезла три медали. Две из которых – золотые. Установила там два новых рекорда России. Но и это не предел, уверен наставник. В Старый Оскол они ехали, чтобы стать лучшими в трех категориях.

Мы ехали как на курорт. Такие соперницы выросли. Она чуть-чуть растерялась и на разминке не пошло. Потом собралась. Айдар Яруллин, заслуженный тренер России по тяжелой атлетике

Очередной десятикилограммовый блин – и новый подход к штанге. Рабочие веса у башкирских тяжелоатлетов на тренировке растут с завидным постоянством. В журнале план на день, неделю и даже сезон. Тренер и сами спортсмены фиксируют в нем каждое действие: количество попыток в рывке и в толчке, личные рекорды. Только так можно добиться успеха на соревнованиях.

Это тот спорт, где прогресс виден на 100%. На первенстве Башкортостана уже выступал и на некоторых российских соревнованиях. Егор Савин, победитель первенства Республики Башкортостан по тяжелой атлетике