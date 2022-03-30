В Уфе прошел турнир по боевым искусствам «Битва Батыров»

В нем приняли участие представители клубов из разных уголков республики: Уфа, Стерлитамак, Ишимбай, Салават, Мелеуз. Абзелиловский, Кигинский, Аскинский, Кармаскалинский, Чишминский районы. Всего 164 участника. Бои проходили на ковре, в клетке и октагоне.