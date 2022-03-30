В Уфе завершился третий турнир по художественной гимнастике Victory Cup

Эти статусные соревнования проводились в столице Башкортостана уже в третий раз. В этом году сильнейших выявляли спортсменки из разных городов России в возрасте от четырёх до четырнадцати лет.

Впервые на соревнованиях Екатерина Кузнецова выступала с обручем. В художественной гимнастике спортсменка уже семь лет. Без ошибок не обошлось, однако Екатерина осталась довольна собой. В этом году она хочет получить второй взрослый разряд. Глядя на упорство Кузнецовой, верится, что своего она обязательно добьётся. Тем более, что за спортсменкой с трибун наблюдал её отец, многолетний капитан волейбольного «Урала», а ныне спортивный директор команды Леонид Кузнецов.

Ошибалась на поворотах. Но я на это не обращала внимания, не останавливалась. Тренер поддерживала меня, делала со мной распрыжку. Екатерина Кузнецова, участница Victory Cup

В художественной гимнастике баллы начисляются спортсменкам за каждое упражнение, а оценки присуждаются по трём критериям: за сложность трюков, артистичность и соблюдение техники. Выступление Мирославы Башкирцевой на этих соревнованиях был под угрозой из-за вывиха плеча. Но несмотря на травму, девочка отработала свою программу и вошла в шестёрку сильнейших.

Я постаралась просто кайфануть, некоторые элементы получились. Некоторые нужно исправить. Мирослава Башкирцева, участница Victory Cup

Турнир Victory Cup прошёл в столице Башкортостана уже в третий раз. В этом году здесь собралось рекордное количество спортсменок. 250 гимнасток выявляли сильнейших в личной программе и групповых упражнениях. Немало спортсменок приехало и из других городов.

В Уфе очень сильные гимнастки, много разных школ, они составляют сильную конкуренцию. Нам приятно сюда приезжать, чтобы бороться с ними, очень приятно их выигрывать. Когда мы уступаем, это повод, чтобы дальше работать и стремиться. Екатерина Шакирова, главный судья соревнований