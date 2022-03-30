В Уфе завершился третий турнир по художественной гимнастике Victory Cup

Эти статусные соревнования проводились в столице Башкортостана уже в третий раз. В этом году сильнейших выявляли спортсменки из разных городов России в возрасте от четырёх до четырнадцати лет.
Впервые на соревнованиях Екатерина Кузнецова выступала с обручем. В художественной гимнастике спортсменка уже семь лет. Без ошибок не обошлось, однако Екатерина осталась довольна собой. В этом году она хочет получить второй взрослый разряд. Глядя на упорство Кузнецовой, верится, что своего она обязательно добьётся. Тем более, что за спортсменкой с трибун наблюдал её отец, многолетний капитан волейбольного «Урала», а ныне спортивный директор команды Леонид Кузнецов.
В художественной гимнастике баллы начисляются спортсменкам за каждое упражнение, а оценки присуждаются по трём критериям: за сложность трюков, артистичность и соблюдение техники. Выступление Мирославы Башкирцевой на этих соревнованиях был под угрозой из-за вывиха плеча. Но несмотря на травму, девочка отработала свою программу и вошла в шестёрку сильнейших.
Турнир Victory Cup прошёл в столице Башкортостана уже в третий раз. В этом году здесь собралось рекордное количество спортсменок. 250 гимнасток выявляли сильнейших в личной программе и групповых упражнениях. Немало спортсменок приехало и из других городов.
На соревнованиях Victory Cup спортсменки могли выполнить норматив второго взрослого разряда. Но в любом случае все гимнастки получили призы от организаторов.