В Уфу приехали призеры чемпионата мира по танцам на колясках Дмитрий Рылов и Юлия Курочкина

Танцевальный мастер-класс. В Уфу приехали бронзовые призёры чемпионата мира по танцам на колясках Дмитрий Рылов и Юлия Курочкина. Они провели обучающее занятие для спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Что это значило для наших танцоров и как развивается направление танцев на колясках?
Неоднократный победитель Кубка мира Дмитрий Рылов очень внимателен ко всем своим ученикам. Даниил Левченко занимается танцами на колясках меньше года, но на республиканском уровне уже имеет успехи. Спортсмен получил третий взрослый разряд и завоевал на соревнованиях две медали. На мастер-классе Даниил разучивал новый танец со своей партнёршей.
В танцах на колясках есть несколько направлений: сольные выступления, дуэты и комби, когда один из партнёров является профессиональным стоячим танцором. Милана Судовикова уже пять лет занимается не только танцами, но и теннисом на колясках. Пока девушка не может определиться, какой вид спорта ей нравится больше.
Юлия Курочкина и Дмитрий Рылов приехали в Уфу уже во второй раз. После первого приезда в развитии танцев на колясках в республике произошёл серьезный толчок. Был проведён первый чемпионат Башкортостана, появились первые звёздочки, сформировалась сборная республики.
Занятия состоялись в рамках программы «Азбука танцев на колясках», которая стала обладателем президентского гранта, а инициатором проведения таких мастер-классов в Уфе стала средняя школа №25.
Всего в мастер-классе приняли участие 40 спортсменов из Уфы и Белорецка. Ближайший крупный старт у танцоров на колясках состоится уже в мае. Тогда в Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат России.