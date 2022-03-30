В Уфу приехали призеры чемпионата мира по танцам на колясках Дмитрий Рылов и Юлия Курочкина

Танцевальный мастер-класс. В Уфу приехали бронзовые призёры чемпионата мира по танцам на колясках Дмитрий Рылов и Юлия Курочкина. Они провели обучающее занятие для спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Что это значило для наших танцоров и как развивается направление танцев на колясках?

Неоднократный победитель Кубка мира Дмитрий Рылов очень внимателен ко всем своим ученикам. Даниил Левченко занимается танцами на колясках меньше года, но на республиканском уровне уже имеет успехи. Спортсмен получил третий взрослый разряд и завоевал на соревнованиях две медали. На мастер-классе Даниил разучивал новый танец со своей партнёршей.

Мастер-класс мне очень понравился, всему новому научили, движения, танцы. Обращал внимание. Объяснял, как правильно корпус делать, как при повороте правильно делать. Даниил Левченко, победитель Кубка Республики Башкортостан по танцам на колясках

В танцах на колясках есть несколько направлений: сольные выступления, дуэты и комби, когда один из партнёров является профессиональным стоячим танцором. Милана Судовикова уже пять лет занимается не только танцами, но и теннисом на колясках. Пока девушка не может определиться, какой вид спорта ей нравится больше.

22 мая поедем на чемпионат России, в октябре летали в Москву в Дмитров, первенство России, мы заняли первое место, в личном разряде заняла второе. Милана Судовикова, победитель Кубка Республики Башкортостан по танцам на колясках

Юлия Курочкина и Дмитрий Рылов приехали в Уфу уже во второй раз. После первого приезда в развитии танцев на колясках в республике произошёл серьезный толчок. Был проведён первый чемпионат Башкортостана, появились первые звёздочки, сформировалась сборная республики.

Мы занимаемся небольшими группами, но получается очень адресно. У ребят разный уровень владения коляской, получается точечное обучение, из-за этого результат будет максимальный. Наталья Цветкова, помощник президента Федерации спортивных танцев на колясках

Занятия состоялись в рамках программы «Азбука танцев на колясках», которая стала обладателем президентского гранта, а инициатором проведения таких мастер-классов в Уфе стала средняя школа №25.

То, что сейчас происходит, это работа с нашими детьми, она даёт возможность участвовать на российском уровне и вывозить наших детей на соревнования, где они будут состязаться с самыми топовыми спортсменами и танцорами России. Татьяна Артамонова, старший тренер спортивной школы №25