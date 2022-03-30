В Башкирии осудили виновника пьяной аварии, в которой пострадал 11-летний ребёнок

В Кармаскалинском районе перед судом предстал житель Архангельского района. Он стал виновником тяжёлой аварии.
В мае 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль «Лады Калина». По пути водитель встретил соседку и её 11-летнего сына и предложил их подвезти. В один момент он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в электроопору. 11-летний мальчик получил тяжёлую закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные переломы.
Свою вину водитель признал. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии-поселении. Также ему запретили управлять транспортным средством на три года.