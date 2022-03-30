В Башкирии осудили виновника пьяной аварии, в которой пострадал 11-летний ребёнок

В мае 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль «Лады Калина». По пути водитель встретил соседку и её 11-летнего сына и предложил их подвезти. В один момент он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в электроопору. 11-летний мальчик получил тяжёлую закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные переломы.