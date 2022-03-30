В Башкирии сотрудники Росгвардии помогли потерявшемуся ребёнку

Около часа ночи росгвардейцы, которые патрулировали район, заметили на центральной площади города подростка 13-14 лет. Ребёнок был совсем один.

Оказалось, мальчик поздно вечером возвращался домой с соревнований из другого района на автобусе. На остановке его должны были встретить родители, но задержались. Мальчик решил дойти до дома сам, но потерялся. Позвонить семье он не мог, так как телефон отключился без зарядки.