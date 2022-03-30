Госсобрание единогласно поддержало отчет правительства Башкирии

Сегодня, 30 марта, состоялось 42-ое пленарное заседание Госсобрания Башкортостана шестого созыва. Глава республики Радий Хабиров принял участие в мероприятии. Депутаты единогласно поддержали отчёт правительства Башкортостана.
Эксперты прокомментировали событие корреспондентам ИА «Башинформ». По словам специалистов, единогласная поддержка говорит о консолидации общества и политических сил в регионе.
Даже критически настроенные к правительству депутаты не отрицают, что в социально-экономическом развитии Башкирии в последние несколько лет, на которые пришлись серьезные «пандемийные» вызовы для экономики, есть серьезные результаты, с которыми не поспоришь. Как считают аналитики, подобное единство позиций самых различных политических сил в поддержке результатов работы правительства и всей команды Радия Хабирова дает им карт-бланш в дальнейшей работе.
С ним солидарна депутат Госсобрания республики Руфина Шагапова, представитель партии «Зеленые».
Накануне пленарного заседания республиканского парламента была проделана большая предварительная работа с фракциями. Показателен тот факт, что в ходе самого заседания руководитель фракции КПРФ в Госсобрании Юнир Кутлугужин обратился к Главе республики Радию Хабирову с предложением провести встречи с фракциями республиканского парламента.
Радий Хабиров принял это предложение, и уже дал поручение руководителю своей администрации Максиму Забелину организовать такие встречи с каждой фракцией, и начать их с коммунистов.