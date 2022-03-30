Госсобрание единогласно поддержало отчет правительства Башкирии

То, что сегодня мы с коллегами из других партий фактически единогласно поддержали и одобрили отчет правительства Республики Башкортостан, вовсе не случайно. Потому что, невзирая на политические разногласия, разные партийные платформы и программы, видим и понимаем, что правительство проделало огромную работу по социально-экономическому развитию региона в такой непростой, 2021 год. Несмотря на все объективные трудности, экономика Башкирии показала весьма впечатляющие результаты: рост потока инвестиций, увеличение объемов строительства, усиление поддержки предпринимательства и многое другое. Положительные показатели достигнуты практически во всех секторах экономики Башкортостана. И такая результативность дает нам, депутатам Государственного Собрания РБ, основание считать, что нынешний состав правительства республики справится и с новыми вызовами, которые сейчас стоят перед страной. Уверен, коллегии по депутатскому корпусу Башкортостана, независимо от того, к какой политической партии они принадлежат, поддержат меня в том, что правительство республики может рассчитывать на карт-бланш со стороны Курултая на дальнейшую работу.

Вячеслав Рябов, руководитель фракции ЛДПР в Госсобрании РБ