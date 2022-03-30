Госсобрание единогласно поддержало отчет правительства Башкирии

Сегодня, 30 марта, состоялось 42-ое пленарное заседание Госсобрания Башкортостана шестого созыва. Глава республики Радий Хабиров принял участие в мероприятии. Депутаты единогласно поддержали отчёт правительства Башкортостана.

Фото №1 - Госсобрание единогласно поддержало отчет правительства Башкирии

Эксперты прокомментировали событие корреспондентам ИА «Башинформ». По словам специалистов, единогласная поддержка говорит о консолидации общества и политических сил в регионе.

Даже критически настроенные к правительству депутаты не отрицают, что в социально-экономическом развитии Башкирии в последние несколько лет, на которые пришлись серьезные «пандемийные» вызовы для экономики, есть серьезные результаты, с которыми не поспоришь. Как считают аналитики, подобное единство позиций самых различных политических сил в поддержке результатов работы правительства и всей команды Радия Хабирова дает им карт-бланш в дальнейшей работе.

То, что сегодня мы с коллегами из других партий фактически единогласно поддержали и одобрили отчет правительства Республики Башкортостан, вовсе не случайно. Потому что, невзирая на политические разногласия, разные партийные платформы и программы, видим и понимаем, что правительство проделало огромную работу по социально-экономическому развитию региона в такой непростой, 2021 год. Несмотря на все объективные трудности, экономика Башкирии показала весьма впечатляющие результаты: рост потока инвестиций, увеличение объемов строительства, усиление поддержки предпринимательства и многое другое. Положительные показатели достигнуты практически во всех секторах экономики Башкортостана. И такая результативность дает нам, депутатам Государственного Собрания РБ, основание считать, что нынешний состав правительства республики справится и с новыми вызовами, которые сейчас стоят перед страной. Уверен, коллегии по депутатскому корпусу Башкортостана, независимо от того, к какой политической партии они принадлежат, поддержат меня в том, что правительство республики может рассчитывать на карт-бланш со стороны Курултая на дальнейшую работу.

Вячеслав Рябов, руководитель фракции ЛДПР в Госсобрании РБ

С ним солидарна депутат Госсобрания республики Руфина Шагапова, представитель партии «Зеленые».

Правительство республики в 2021 году показало, что оно может консолидироваться с нашим обществом, для выполнения и тактических, и стратегических задач, стоящих сейчас перед всеми нами, аккумулировать все возможности для достижения общей цели — благополучии региона, его жителей. Пример тому — те же программы поддержки местных инициатив, «Башкирские дворики» и многие другие. Эта консолидация в нынешнее «токсичное» время — как глоток свежего воздуха, необходимый нам всем, чтобы выстоять в сложный для страны период.

Руфина Шагапова, представитель партии «Зеленые», депутат Госсобрания РБ 

Накануне пленарного заседания республиканского парламента была проделана большая предварительная работа с фракциями. Показателен тот факт, что в ходе самого заседания руководитель фракции КПРФ в Госсобрании Юнир Кутлугужин обратился к Главе республики Радию Хабирову с предложением провести встречи с фракциями республиканского парламента.

Радий Хабиров принял это предложение, и уже дал поручение руководителю своей администрации Максиму Забелину организовать такие встречи с каждой фракцией, и начать их с коммунистов.

Акции БСТ
Пенальти