«Мы выстоим»: итоги отчета Радия Хабирова о деятельности правительства Башкортостана в 2021 году

Россия выстоит в это непростое время. Радий Хабиров поставил задачи перед правительством Башкортостана, а также дал оценку его работе по итогам прошлого года. Эксперты считают, что беспрецедентное санкционное давление мобилизовало все общество и политические силы. Именно к этому призывал Радий Хабиров, как только возглавил регион.
В непростые времена нужно только одно – консолидация для решения проблем. Радий Хабиров свое выступление перед депутатами Государственного Собрания начал с самого главного. Россия – под беспрецедентным давлением.
Радий Хабиров перечислил опасности, но в целом состояние экономики внушает оптимизм. По инвестициям рост на 5,1 процента, пятое место в Национальном инвестиционном рейтинге. 419 млрд рублей в прошлом году – это рекорд за всю историю республики. Особая экономическая зона «Алга» признана самой динамично развивающейся площадкой в стране. В ближайшие годы сюда планируется вложить почти 60 млрд рублей, создать несколько тысяч рабочих мест. Кроме того, продовольственная безопасность под контролем.
Средняя заработная плата в республике превысила 40 тысяч рублей с ростом на 7,5 процента. Главная задача – снижать уровень бедности. Радий Хабиров подчеркнул, что республика становится привлекательной для жителей других регионов и стран. Впервые за восемь лет миграционный прирост составил почти 15 тысяч человек. У Башкортостана – сильная система здравоохранения.
Транспортной реформе в Башкортостане уделили особое внимание, как и главному государственному перевозчику – «Башавтотрансу». По итогам этой работы автобусный парк Уфы стал самым молодым в Приволжском федеральном округе. А это комфорт и удобство для горожан. Радий Хабиров поручил правительству республики и мэрии Уфы повысить качество транспортных перевозок в плане регулярности и достаточности подвижного состава на самых востребованных городских маршрутах. Несмотря на все сложности, продолжается подготовка к 450-летию столицы.
Единство позиции в поддержке результатов работы правительства Башкортостана дает карт-бланш при дальнейшем планировании. Эксперты считают, что в республике работает эффективная команда во главе с Радием Хабировым, который задает направление деятельности.
Руководитель фракции КПРФ в Государственном Собрании Башкортостана Юнир Кутлугужин обратился к Радию Хабирову с просьбой провести встречи с фракциями парламента. Как нам сообщили в пресс-службе Главы Башкортостана, инициатива одобрена и уже даны поручения руководителю администрации Максиму Забелину организовать такие встречи с каждой фракцией отдельно. Первыми станут коммунисты.
У правительства Башкортостана достаточно оппонентов, которые внимательно следят за ситуацией в республике. Даже критически настроенные не отрицают, что есть серьезные результаты, с которыми не поспоришь. Диалог выстроен. Консолидация нужна для повышения эффективности всех органов власти.
В Башкортостане проводится планомерная предварительная работа с партиями, поэтому отчет правительства приняли единогласно. Завершая свое выступление, Радий Хабиров отметил: главный призыв и задача на сегодня – укреплять единство и работать на совесть. Только при таком подходе Россия и Башкортостан будут жить и процветать, несмотря ни на что.