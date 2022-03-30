«Мы выстоим»: итоги отчета Радия Хабирова о деятельности правительства Башкортостана в 2021 году

Россия выстоит в это непростое время. Радий Хабиров поставил задачи перед правительством Башкортостана, а также дал оценку его работе по итогам прошлого года. Эксперты считают, что беспрецедентное санкционное давление мобилизовало все общество и политические силы. Именно к этому призывал Радий Хабиров, как только возглавил регион.

В непростые времена нужно только одно – консолидация для решения проблем. Радий Хабиров свое выступление перед депутатами Государственного Собрания начал с самого главного. Россия – под беспрецедентным давлением.

Я уверен: мы выстоим. Мировой экономики, науки, культуры без России нет и не будет. Главное сейчас для нас – не допустить падения доходов и уровня жизни людей, закрытия предприятий, роста безработицы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров перечислил опасности, но в целом состояние экономики внушает оптимизм. По инвестициям рост на 5,1 процента, пятое место в Национальном инвестиционном рейтинге. 419 млрд рублей в прошлом году – это рекорд за всю историю республики. Особая экономическая зона «Алга» признана самой динамично развивающейся площадкой в стране. В ближайшие годы сюда планируется вложить почти 60 млрд рублей, создать несколько тысяч рабочих мест. Кроме того, продовольственная безопасность под контролем.

Наши аграрии в очередной раз доказали, что они действительно лучшие. Мы полностью закрываем наши потребности в продовольствии и сырье. При этом обращаю внимание экономического блока правительства, Министерства сельского хозяйства на необходимость закрыть все наши обязательства перед селянами. И самое главное – обеспечить дальнейшую модернизацию сельского хозяйства. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Средняя заработная плата в республике превысила 40 тысяч рублей с ростом на 7,5 процента. Главная задача – снижать уровень бедности. Радий Хабиров подчеркнул, что республика становится привлекательной для жителей других регионов и стран. Впервые за восемь лет миграционный прирост составил почти 15 тысяч человек. У Башкортостана – сильная система здравоохранения.

В целом за весь год мы значительно укрепили систему здравоохранения в республике. Уверенно могу сказать, что таких темпов и объёмов строительства объектов здравоохранения у нас никогда не было. В этом году мы должны ввести кардиоцентр. В следующем году – центр детской онкологии и гематологии. Построить девять поликлиник, приступить к проектированию нового госпиталя ветеранов войны и труда. При этом обращаю внимание правительства на необходимость повышения темпов строительства ФАПов и сельских врачебных амбулаторий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Транспортной реформе в Башкортостане уделили особое внимание, как и главному государственному перевозчику – «Башавтотрансу». По итогам этой работы автобусный парк Уфы стал самым молодым в Приволжском федеральном округе. А это комфорт и удобство для горожан. Радий Хабиров поручил правительству республики и мэрии Уфы повысить качество транспортных перевозок в плане регулярности и достаточности подвижного состава на самых востребованных городских маршрутах. Несмотря на все сложности, продолжается подготовка к 450-летию столицы.

Мы начинаем строительство центра борьбы, реконструкцию Театра кукол, ремонт арочного моста через Белую. К 2024 году в Инорсе построим комплекс гребного слалома, в Затоне рядом с центром спортивной подготовки – центр фехтования. Завершаем проектирование Евразийской библиотеки – уникального объекта, который, уверен, станет событием для мира науки и культуры. Прошу правительство в первоочередном порядке обеспечить реализацию планов по подготовке к 450-летию Уфы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Единство позиции в поддержке результатов работы правительства Башкортостана дает карт-бланш при дальнейшем планировании. Эксперты считают, что в республике работает эффективная команда во главе с Радием Хабировым, который задает направление деятельности.

Это подтверждение того, что команда с РФХ справляется с теми задачами, с амбициозными, серьезными, и сейчас в условиях внешнеэкономического давления начинается подготовка пакета антикризисных мер, такого же, как и в пандемию. Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан

Руководитель фракции КПРФ в Государственном Собрании Башкортостана Юнир Кутлугужин обратился к Радию Хабирову с просьбой провести встречи с фракциями парламента. Как нам сообщили в пресс-службе Главы Башкортостана, инициатива одобрена и уже даны поручения руководителю администрации Максиму Забелину организовать такие встречи с каждой фракцией отдельно. Первыми станут коммунисты.

Когда мы выезжаем по республике, встречаемся с избирателями, есть вопросы, которые касаются Государственного Собрания, есть вопросы, которые касаются правительства, и когда эти вопросы мы обсуждаем сообща, мы получаем правильные решения этой проблемы. Юнир Кутлугужин, руководитель фракции партии КПРФ в Государственном Собрании Республики Башкортостан

У правительства Башкортостана достаточно оппонентов, которые внимательно следят за ситуацией в республике. Даже критически настроенные не отрицают, что есть серьезные результаты, с которыми не поспоришь. Диалог выстроен. Консолидация нужна для повышения эффективности всех органов власти.

Конечно, партия следит за регионом и за тем, что происходит в регионе, и наше региональное отделение тоже активно участвует в жизни региона. Есть минусы, есть плюсы. Но в целом хочу сказать, что те показатели, которые были достигнуты, в этом году их придется отстаивать и держать оборону еще больше. Светлана Никитина, член бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду»