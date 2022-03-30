В Башкирии членам семей погибших на Украине военных выплатят по 2 млн рублей
В Башкирии приняли
закон о дополнительной мере социальной поддержки членов семей военнослужащих,
погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Им, по предложению
Радия Хабирова, будут дополнительно выплачивать из республиканской казны по 2
млн рублей.
Сегодня Глава Башкортостана
выступил на заседании Госсобрания республики. По его предложению, депутаты и
руководители министерств и ведомств почтили память павших во время
спецоперации. Руководитель региона сказал, что память о воинах будет жить, а
России предстоит продолжить борьбу с деструктивными силами.
Мы понимаем, что
наступили непростые времена. Россию пытаются подчинить, запугать, изолировать
от остального мира. Мы с вами являемся свидетелями важнейших исторических
событий. Спустя 77 лет после Победы наша страна вновь бьется с нацизмом. Сейчас
российские воины героически сражаются за освобождение братских Донецкой и
Луганской народных республик. На федеральном уровне приняты очень серьёзные
меры финансовой и нематериальной поддержки военнослужащих, членов семей
погибших героев. Считаю, что и республика со своей стороны также должна помочь
им. Сегодня я вношу проект закона «О дополнительных мерах поддержки членам
семей погибших (умерших) военнослужащих». Речь идёт о единовременной
материальной помощи за счёт средств бюджета республики в размере 2 млн рублей в
равных долях каждому члену семьи военнослужащего, погибшего (умершего) при
выполнении задач в ходе специальной военной операции.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Радий Хабиров одним из
первых руководителей субъектов поддержал спецоперацию России в Украине, о
которой объявил президент Владимир Путин. Глава Башкортостана поручил
руководителям муниципалитетов помогать каждой семье, в которой погиб военнослужащий.
Дополнительная материальная поддержка предназначена семьям погибших
военнослужащих, живущим в Башкортостане, а также имеющим регистрацию по месту
дислокации воинских частей в республике.
Сегодня
глава республики Радий Фаритович Хабиров внес предложение в парламент
республики об учреждении единовременной выплаты погибшим военнослужащим во
время исполнения воинского долга в ходе специальной военной операции. Мы
глубоко позитивно относимся к такой инициативе, поскольку такие семьи,
безусловно, нужно поддерживать, и этот процесс должен быть постоянным.
Тамара Тансыккужина, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан