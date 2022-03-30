В Башкирии членам семей погибших на Украине военных выплатят по 2 млн рублей

Мы понимаем, что наступили непростые времена. Россию пытаются подчинить, запугать, изолировать от остального мира. Мы с вами являемся свидетелями важнейших исторических событий. Спустя 77 лет после Победы наша страна вновь бьется с нацизмом. Сейчас российские воины героически сражаются за освобождение братских Донецкой и Луганской народных республик. На федеральном уровне приняты очень серьёзные меры финансовой и нематериальной поддержки военнослужащих, членов семей погибших героев. Считаю, что и республика со своей стороны также должна помочь им. Сегодня я вношу проект закона «О дополнительных мерах поддержки членам семей погибших (умерших) военнослужащих». Речь идёт о единовременной материальной помощи за счёт средств бюджета республики в размере 2 млн рублей в равных долях каждому члену семьи военнослужащего, погибшего (умершего) при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан