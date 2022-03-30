В Башкирии членам семей погибших на Украине военных выплатят по 2 млн рублей

В Башкирии приняли закон о дополнительной мере социальной поддержки членов семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Им, по предложению Радия Хабирова, будут дополнительно выплачивать из республиканской казны по 2 млн рублей.

Сегодня Глава Башкортостана выступил на заседании Госсобрания республики. По его предложению, депутаты и руководители министерств и ведомств почтили память павших во время спецоперации. Руководитель региона сказал, что память о воинах будет жить, а России предстоит продолжить борьбу с деструктивными силами.

Мы понимаем, что наступили непростые времена. Россию пытаются подчинить, запугать, изолировать от остального мира. Мы с вами являемся свидетелями важнейших исторических событий. Спустя 77 лет после Победы наша страна вновь бьется с нацизмом. Сейчас российские воины героически сражаются за освобождение братских Донецкой и Луганской народных республик. На федеральном уровне приняты очень серьёзные меры финансовой и нематериальной поддержки военнослужащих, членов семей погибших героев. Считаю, что и республика со своей стороны также должна помочь им. Сегодня я вношу проект закона «О дополнительных мерах поддержки членам семей погибших (умерших) военнослужащих». Речь идёт о единовременной материальной помощи за счёт средств бюджета республики в размере 2 млн рублей в равных долях каждому члену семьи военнослужащего, погибшего (умершего) при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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Радий Хабиров одним из первых руководителей субъектов поддержал спецоперацию России в Украине, о которой объявил президент Владимир Путин. Глава Башкортостана поручил руководителям муниципалитетов помогать каждой семье, в которой погиб военнослужащий. Дополнительная материальная поддержка предназначена семьям погибших военнослужащих, живущим в Башкортостане, а также имеющим регистрацию по месту дислокации воинских частей в республике.

Сегодня глава республики Радий Фаритович Хабиров внес предложение в парламент республики об учреждении единовременной выплаты погибшим военнослужащим во время исполнения воинского долга в ходе специальной военной операции. Мы глубоко позитивно относимся к такой инициативе, поскольку такие семьи, безусловно, нужно поддерживать, и этот процесс должен быть постоянным.

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