Школьники из ЛНР об Уфе: «Хорошо встретили, люди очень отзывчивые»

Дети из Луганской Народной Республики за две недели пребывания в Уфе успели увидеть самые известные места в республике. Они побывали в Башкирской филармонии, Национальном молодежном театре, ходили на матч с участием хоккейного клуба «Салават Юлаев».

30 учеников и их преподаватели школы города Петровское, которая носит имя Героя России Минигали Шаймуратова, прибыли в Уфу 16 марта. Они жили в санатории «Зеленая Роща», где в том числе проходили курс оздоровления. Кроме того, дети посетили столичную школу-побратим № 104, также носящую имя комдива 112-й кавалерийской дивизии. Школьники из ЛНР уехали с желанием вновь вернуться.