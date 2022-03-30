Школьники из ЛНР об Уфе: «Хорошо встретили, люди очень отзывчивые»

Дети из Луганской Народной Республики за две недели пребывания в Уфе успели увидеть самые известные места в республике. Они побывали в Башкирской филармонии, Национальном молодежном театре, ходили на матч с участием хоккейного клуба «Салават Юлаев».

30 учеников и их преподаватели школы города Петровское, которая носит имя Героя России Минигали Шаймуратова, прибыли в Уфу 16 марта. Они жили в санатории «Зеленая Роща», где в том числе проходили курс оздоровления. Кроме того, дети посетили  столичную школу-побратим № 104, также носящую имя комдива 112-й кавалерийской дивизии. Школьники из ЛНР уехали с желанием вновь вернуться.

Фото №1 - Школьники из ЛНР об Уфе: «Хорошо встретили, люди очень отзывчивые»

Отлично отдыхается, домой, честно говоря, не очень хочется. Тут очень хорошо встретили, люди очень доброжелательные и отзывчивые, дарят много подарков, пришлось даже покупать отдельную сумку.

Кирилл Кандруцкий, ученик Петровской школы им. генерал-майора М.М. Шаймуратова Луганской Народной Республики

Радий Хабиров дважды был в гостях в нашей школе, мы этим гордимся, это огромное событие для нашей школы. Мы счастливы побывать у вас в гостях. Нас очень тепло встретили, появилось много друзей. Надеюсь, эти теплые отношения будут продолжаться.

Гульназ Серова, директор Петровской школы им. генерал-майора М.М. Шаймуратова Луганской Народной Республики
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