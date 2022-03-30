Радий Хабиров рассказал, когда откроют памятник генерал-майору Шаймуратову в Уфе

Радий Хабиров посетил Советскую площадь, где реализуют масштабный проект по благоустройству и установке памятника Минигали Шаймуратову. Реконструкцию площади начали летом 2020 года по инициативе руководителя республики. Строители расширили её территорию и благоустроили прилегающую улицу Советскую, запустили светомузыкальный фонтан.

Выбор проекта памятника Минигали Шаймуратову проходил в формате открытого конкурса, победителем которого стал скульптор Салават Щербаков. Строители уже выполнили подготовку основания под фундамент. По поручению Радия Хабирова открытие памятника Минигали Шаймуратову запланировали на 11 октября 2022 года, в День Республики.

В ходе визита Глава Башкортостана осмотрел территорию Советской площади, а также прилегающие к ней здания, обсудив со строителями планы по ремонту фасадов и установке архитектурной подсветки.

9 мая на территории площади мы заложим капсулу с землёй из Луганской народной республики, где погиб генерал-майор Минигали Шаймуратов, и районов Башкортостана, где проживали бойцы кавдивизии. А ко Дню Республики представим жителям памятник прославленному герою. Лично для меня это будет одним из главных событий.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров рассказал, когда откроют памятник генерал-майору Шаймуратову в Уфе

Два года назад командиру легендарной гвардейской 112-й Башкирской кавдивизии Минигали Шаймуратову было посмертно присвоено звание Героя России. Свою жизнь он посвятил защите Родины. Он с честью погиб в одном из боев. Однако несмотря на обращения общественности Башкортостана сначала к руководству СССР, затем России, Минигали Шаймуратов не имел звания Героя России. Восстановление исторической справедливости свершилось по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова.

Красная звезда хранится у нас, и ежедневно посетители интересуются судьбой генерал-майора, рассматривают его личные вещи. Его именем уже называют улицы, парки, скверы.

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