Радий Хабиров рассказал, когда откроют памятник генерал-майору Шаймуратову в Уфе

Радий Хабиров посетил Советскую площадь, где реализуют масштабный проект по благоустройству и установке памятника Минигали Шаймуратову. Реконструкцию площади начали летом 2020 года по инициативе руководителя республики. Строители расширили её территорию и благоустроили прилегающую улицу Советскую, запустили светомузыкальный фонтан.
Выбор проекта памятника Минигали Шаймуратову проходил в формате открытого конкурса, победителем которого стал скульптор Салават Щербаков. Строители уже выполнили подготовку основания под фундамент. По поручению Радия Хабирова открытие памятника Минигали Шаймуратову запланировали на 11 октября 2022 года, в День Республики.
В ходе визита Глава Башкортостана осмотрел территорию Советской площади, а также прилегающие к ней здания, обсудив со строителями планы по ремонту фасадов и установке архитектурной подсветки.
Два года назад командиру легендарной гвардейской 112-й Башкирской кавдивизии Минигали Шаймуратову было посмертно присвоено звание Героя России. Свою жизнь он посвятил защите Родины. Он с честью погиб в одном из боев. Однако несмотря на обращения общественности Башкортостана сначала к руководству СССР, затем России, Минигали Шаймуратов не имел звания Героя России. Восстановление исторической справедливости свершилось по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова.