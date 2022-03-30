Радий Хабиров рассказал, когда откроют памятник генерал-майору Шаймуратову в Уфе

Два года назад командиру легендарной гвардейской 112-й Башкирской кавдивизии Минигали Шаймуратову было посмертно присвоено звание Героя России. Свою жизнь он посвятил защите Родины. Он с честью погиб в одном из боев. Однако несмотря на обращения общественности Башкортостана сначала к руководству СССР, затем России, Минигали Шаймуратов не имел звания Героя России. Восстановление исторической справедливости свершилось по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова.