Смертельные ДТП и застрявшие в снегу: на Башкирию обрушились осадки

Снежная погода в Башкортостане задержится. Обильные осадки в республике уже стали причиной роста количества ДТП, в том числе смертельных. Дороги заметает за считанные минуты, спасатели работают в усиленном режиме. Помощь иногда требуется не только людям. Так, в Белорецке провели спасательную операцию, чтобы высвободить из снежного плена косулю.

После столкновения машины раскидало по разным сторонам дороги. От удара искорежена даже кабина большегруза. Не говоря уже об иномарке: часть кузова просто вдавило в салон, где находились супруги.

Водитель внедорожника и его супруга скончались на месте аварии. Семейная пара ехала в Абзелиловский район на похороны. Марсель Бикташев, госинспектор группы пропаганды БДД УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Погибшими оказались народный артист Башкортостана, актер Стерлитамакского театрально-концертного объединения Фаим Ахмедьянов с супругой. У них остались двое детей.

Без крайней необходимости не выезжайте за пределы населенных пунктов. Если вы уже в пути, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Будьте внимательны, избегайте резких маневров. Мною принято решение увеличить на дорогах количество нарядов ДПС. Вы можете обратиться за помощью к ним, а также в дежурную часть ГИБДД. Владимир Севастьянов, начальник УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Работы за последние двое суток прибавилось и у спасателей. В Куюргазинском районе помощь потребовалась застрявшей с ребенком женщине. Несколько машин не смогли проехать по заснеженной дороге. Транспорт начало накрывать снегом почти по крышу. На подмогу выехали трактор и отряд спасателей. Если от поездки всё-таки нельзя отказаться, Госкомитет по ЧС рекомендует соблюдать несколько правил, которые могут спасти жизнь.

Отправляясь в дальнюю дорогу, изучите местность, посмотрите, где находятся кафе и населенные пункты. В машине обязательно должна быть аптечка. Следите, чтобы уровень бензина в баке не падал ниже половины. Возьмите с собой горячие еду и питье, буксировочный трос, пусковые провода и фонарик. Елена Зинатуллина, пресс-секретарь Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

Взаимовыручка сегодня была как нельзя кстати. В Уфе на подъеме по улице Сипайловской, который в непогоду всегда с трудом дается большегрузам, одну из фур поддержал тракторист. Нелегко приходится и автобусам. От снегопада страдают и те, для кого дикая природа вроде бы родная стихия. Спасатели Госкомитета по ЧС из снежного плена вызволили косулю. Бедное животное провалилось в сугроб на огороде частного дома в Белорецке. Выбившегося из сил пострадавшего благополучно вытащили и передали егерям. Те в свою очередь после осмотра его ветеринарами отпустили зверя на волю.