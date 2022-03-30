Смертельные ДТП и застрявшие в снегу: на Башкирию обрушились осадки

Снежная погода в Башкортостане задержится. Обильные осадки в республике уже стали причиной роста количества ДТП, в том числе смертельных. Дороги заметает за считанные минуты, спасатели работают в усиленном режиме. Помощь иногда требуется не только людям. Так, в Белорецке провели спасательную операцию, чтобы высвободить из снежного плена косулю.
После столкновения машины раскидало по разным сторонам дороги. От удара искорежена даже кабина большегруза. Не говоря уже об иномарке: часть кузова просто вдавило в салон, где находились супруги.
Погибшими оказались народный артист Башкортостана, актер Стерлитамакского театрально-концертного объединения Фаим Ахмедьянов с супругой. У них остались двое детей.
Работы за последние двое суток прибавилось и у спасателей. В Куюргазинском районе помощь потребовалась застрявшей с ребенком женщине. Несколько машин не смогли проехать по заснеженной дороге. Транспорт начало накрывать снегом почти по крышу. На подмогу выехали трактор и отряд спасателей. Если от поездки всё-таки нельзя отказаться, Госкомитет по ЧС рекомендует соблюдать несколько правил, которые могут спасти жизнь.
Взаимовыручка сегодня была как нельзя кстати. В Уфе на подъеме по улице Сипайловской, который в непогоду всегда с трудом дается большегрузам, одну из фур поддержал тракторист. Нелегко приходится и автобусам. От снегопада страдают и те, для кого дикая природа вроде бы родная стихия. Спасатели Госкомитета по ЧС из снежного плена вызволили косулю. Бедное животное провалилось в сугроб на огороде частного дома в Белорецке. Выбившегося из сил пострадавшего благополучно вытащили и передали егерям. Те в свою очередь после осмотра его ветеринарами отпустили зверя на волю.
Снежная погода в конце марта не аномальна для наших краёв, говорят синоптики. Обильные снегопады связаны с циркуляцией североатлантического циклона. В ближайшие дни погода не изменится. Перемен стоить ждать после 2 апреля. Но обольщаться апрельским потеплением не стоит. Погода вновь может переменить настроение, говорят синоптики. Зима пока не планирует отступать.