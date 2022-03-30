Жителям Башкирии, убившим таксиста, вынесли приговор

Душегубы, убившие таксиста за 400 рублей в Дюртюлинском районе, получили сроки. Прошлым летом пьяные сельчане в поисках денег на алкоголь решили вызвать такси и убить водителя, забрав его выручку. Сегодня суд отправил обвиняемых за решетку.
В руках Дениса Калимуллина тетрадный лист, с которого он читает свое последнее слово перед приговором. Его руки трясутся то ли от волнения, то ли это последствия долгого лечения. Почти до конца прошлого года он восстанавливался от ножевых ранений, которые в попытке защитить свою жизнь ему успел нанести убитый Фагим Валиев. Сегодня Калимуллин принес свои извинения родственникам погибшего, а также признался, что образ усопшего приходит к нему по ночам.
Также Калимуллин рассказал журналистам, что ограбить и убить таксиста придумал именно он. Его подельник Радиф Нурмухаметов, который помогал в расправе, от последнего слова отказался, на вопросы журналистов обвиняемый не отвечал. Только в день своего ареста он единственный раз озвучил мотив преступления, которое тогда шокировало всех в зале суда.
В июле 2021 года, уже будучи изрядно пьяными, жители села Куккуяново Дюртюлинского района вызвали такси. Они заранее планировали убить и ограбить случайного водителя. На вызов приехал Фагим Валиев. По дороге душегубы реализовали свою задумку и на автомобиле своей жертвы направились в сторону соседнего села. Там они попали в ДТП, и их задержали правоохранители. Сегодня Верховный суд Башкирии отправил Калимуллина за решетку на 19 лет, а его подельника Нурмухаметова – на 12 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 и полтора года.