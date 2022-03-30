Жителям Башкирии, убившим таксиста, вынесли приговор

Душегубы, убившие таксиста за 400 рублей в Дюртюлинском районе, получили сроки. Прошлым летом пьяные сельчане в поисках денег на алкоголь решили вызвать такси и убить водителя, забрав его выручку. Сегодня суд отправил обвиняемых за решетку.

В руках Дениса Калимуллина тетрадный лист, с которого он читает свое последнее слово перед приговором. Его руки трясутся то ли от волнения, то ли это последствия долгого лечения. Почти до конца прошлого года он восстанавливался от ножевых ранений, которые в попытке защитить свою жизнь ему успел нанести убитый Фагим Валиев. Сегодня Калимуллин принес свои извинения родственникам погибшего, а также признался, что образ усопшего приходит к нему по ночам.

Прошу суд строго не наказывать меня. Я глубоко раскаиваюсь за содеянное преступление. Прошу прощения у тех, кому я причинил боль. Ваша честь, прошу назначить мне минимальное наказание. Ночами приходит ко мне, плохо сплю ночами. Денис Калимуллин, обвиняемый

Также Калимуллин рассказал журналистам, что ограбить и убить таксиста придумал именно он. Его подельник Радиф Нурмухаметов, который помогал в расправе, от последнего слова отказался, на вопросы журналистов обвиняемый не отвечал. Только в день своего ареста он единственный раз озвучил мотив преступления, которое тогда шокировало всех в зале суда.

– За что убили таксиста? – Из-за денег. – И сколько взяли? – 400 рублей. – На что деньги нужны были? – Бухать. Радиф Нурмухаметов, обвиняемый