В Уфе открылась выставка-форум «Дентал-Экспо»

Главное событие в стоматологии Республики Башкортостан. На ВДНХ-Экспо открылись выставка и форум «Дентал-Экспо Уфа 2022».
В Уфе открылась специализированная выставка-форум «Дентал-Экспо Уфа». Участие принимают компании из восьми регионов России, они демонстрируют стоматологическое оборудование, инструменты, лекарственные препараты, а также расходные материалы.
Центральным событием форума станет пленарное заседание «Стоматология Республики Башкортостан».
Стоит отметить, что впервые на выставке представлена специальная экспозиция государственных стоматологических организаций РБ. Форум будет проходить на ВДНХ-Экспо по 1 апреля включительно.