В Уфе открылась выставка-форум «Дентал-Экспо»

Когда я приехал на выставку, у меня было определенное чувство беспокойства, потому что, мы с вами понимаем, что сейчас происходит с поставками, но у меня сейчас чувство абсолютного удовлетворения, поставки есть, и стоматология Республики Башкортостан будет обеспечена в полном объеме.

Андрей Яременко, президент стоматологической ассоциации России