В Уфе открылась выставка-форум «Дентал-Экспо»

Главное событие в стоматологии Республики Башкортостан. На ВДНХ-Экспо открылись выставка и форум «Дентал-Экспо Уфа 2022».

В Уфе открылась специализированная выставка-форум «Дентал-Экспо Уфа». Участие принимают компании из восьми регионов России, они демонстрируют стоматологическое оборудование, инструменты, лекарственные препараты, а также расходные материалы.

Это новый проект в нашем выставочном календаре, большая деловая программа специалистов, два дня более десяти секций будут проходить и выставка, что очень хорошо, представляет как раз отечественных производителей.

Альбина Кильдигулова, генеральный директор ООО «Башкирская выставочная компания»
Фото №1 - В Уфе открылась выставка-форум «Дентал-Экспо»

Центральным событием форума станет пленарное заседание «Стоматология Республики Башкортостан».

Когда я приехал на выставку, у меня было определенное чувство беспокойства, потому что, мы с вами понимаем, что сейчас происходит с поставками, но у меня сейчас чувство абсолютного удовлетворения, поставки есть, и стоматология Республики Башкортостан будет обеспечена в полном объеме.

Андрей Яременко, президент стоматологической ассоциации России

Стоит отметить, что впервые на выставке представлена специальная экспозиция государственных стоматологических организаций РБ. Форум будет проходить на ВДНХ-Экспо по 1 апреля включительно.

Уфимская волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ