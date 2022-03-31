В Башкирии в зоне возможного подтопления находятся 257 населенных пунктов

Башкортостан готовится к сезонным рискам. В зоне подтопления могут оказаться 257 населенных пунктов в 42 районах. Предполагается, что река Белая вскроется ото льда в период с 13 по 19 апреля.

На случай эвакуации жителей с затапливаемых территорий в Башкортостане подготовили 440 пунктов временного размещения для 85 тысяч человек.

Чтобы подготовить жителей к опасным природным условиям, в правительстве республики состоялась командно-штабная тренировка с участием членов Госкомитета по ЧС и представителей ранее сильно подтапливаемых районов.

На заседании обсудили алгоритм действий по заблаговременному оповещению жителей об угрозах подтопления и затопления.

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