В Уфе прошел форум «Педагогическая эмпирия»

В Уфу приехали учителя года со всей России. Они стали спикерами межрегионального образовательного форума «Педагогическая эмпирия», который организовал БГПУ.

Площадка на два дня собрала ведущих педагогов, новаторов образования и ученых. Специалисты делятся своим опытом с молодыми коллегами. Учителя проводят мастер-классы на различные темы: как подать материал, донести слово до учеников и справиться с агрессией со стороны школьников.

Цель форума – помочь участникам найти новые идеи и стратегии в образование.

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