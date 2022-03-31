В Уфе прошел форум «Педагогическая эмпирия»

В Уфу приехали учителя года со всей России. Они стали спикерами межрегионального образовательного форума «Педагогическая эмпирия», который организовал БГПУ.

Площадка на два дня собрала ведущих педагогов, новаторов образования и ученых. Специалисты делятся своим опытом с молодыми коллегами. Учителя проводят мастер-классы на различные темы: как подать материал, донести слово до учеников и справиться с агрессией со стороны школьников.