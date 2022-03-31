Ансамбль «Мирас» готовится к гастролям в рамках программы «Мы – Россия»

Ансамбль песни и танца «Мирас» готовится к большим гастролям в городах и населенных пунктах Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Концертный тур пройдёт в рамках федеральной программы «Мы – Россия», целью которой является сохранение народного творчества.