Ансамбль «Мирас» готовится к гастролям в рамках программы «Мы – Россия»

Ансамбль песни и танца «Мирас» готовится к большим гастролям в городах и населенных пунктах Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Концертный тур пройдёт в рамках федеральной программы «Мы – Россия», целью которой является сохранение народного творчества.

Труппа выедет составом из порядка 50 человек. Это артисты балета, хор, солисты оркестра. В полуторачасовой программе под названием «Краски мира» – 20 номеров.

Артисты исполнят танцы и песни народов Башкортостана, народов России. Отдельный блок отведен творчеству народов мира.

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