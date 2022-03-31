В Уфе зафиксированы сильные магнитные бури

Сегодня, 31 марта, в Уфе были зафиксированы сильные магнитные бури. Об этом сообщают эксперты «Гисметео».

Магнитные бури бушуют с двух часов ночи. К семи утрам волнения достигли 7-ми баллов. Самый высокий показатель при этом – 9 баллов. Сейчас воздействие магнитных бурь снизилось до 6 баллов.