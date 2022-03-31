В Башкирии 8 лет искали убийцу, который забил товарища стулом

В Башкирии прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Бирска, которого подозревают в жестоком убийстве.

По версии следствия, в 2013 году компания мужчин проводила вечер за распитием спиртных напитков. Между двумя собутыльниками произошла ссора. Один из них несколько раз серьёзно ударил оппонента руками и ногами, а после взял деревянную табуретку и продолжил избиение. Пострадавший потерял сознание. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджёг дом с ещё живым товарищем.

Экспертиза установила, что несчастный скончался от отравления окисью углерода. Жилище было полностью уничтожено огнём.