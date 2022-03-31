В Уфе из-за ночного пожара эвакуировали 300 человек

Сегодня, 31 марта, около пяти часов утра в Уфе произошёл пожар. О последствиях инцидента сообщает пресс-служба МЧС.

Огнём охватило квартиру на пятом этаже в высотке по улице Ферина. На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы, в том числе 53 человека личного состава и 15 единиц техники. Из зоны воздействия опасных факторов были эвакуированы 300 человек, среди которых 20 – дети.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в инциденте нет. Пламя удалось локализовать через 7 минут после сообщения о пожаре, а через 30 минут возгорание полностью ликвидировали.