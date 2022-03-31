Жителей Уфы предупредили об эвакуации брошенных автомобилей

В Уфе планируется эвакуация брошенных автомобилей. Администрация города сообщает о том, что машины планируется эвакуировать до 5 апреля.
Автомобили будут отправлены на специализированную площадку. Приказ уже опубликован на официальном сайте муниципалитетов. Всего насчитывается 10 бесхозных авто. Их обнаружили в Дёме, Затоне и Нижегородке.
За хранение транспорта на специальной стоянке с владельцев будет взиматься плата за каждые полные сутки, с момента принудительного перемещения до выдачи, в соответствии с действующим законодательством.
Фото: администрация г. Уфы.