Жителей Уфы предупредили об эвакуации брошенных автомобилей

В Уфе планируется эвакуация брошенных автомобилей. Администрация города сообщает о том, что машины планируется эвакуировать до 5 апреля.

Фото №1 - Жителей Уфы предупредили об эвакуации брошенных автомобилей

Автомобили будут отправлены на специализированную площадку. Приказ уже опубликован на официальном сайте муниципалитетов. Всего насчитывается 10 бесхозных авто. Их обнаружили в Дёме, Затоне и Нижегородке.

За хранение транспорта на специальной стоянке с владельцев будет взиматься плата за каждые полные сутки, с момента принудительного перемещения до выдачи, в соответствии с действующим законодательством.

Фото: администрация г. Уфы. 

Акции БСТ
Уфимская волна