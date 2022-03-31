Резиденты башкирских ТОСЭР расширяют географию поставок готовой продукции

От Благовещенска до ОАЭ. Резиденты башкирских ТОСЭР расширяют географию поставок готовой продукции. Даже в условиях экономических санкций предприятие «Аркстал» загружено заказами на месяцы вперёд. Чтобы уложится в сроки, в компании планируют увеличить производство и организовать дополнительные рабочие места.

Небольшой цех в частном секторе Благовещенска, по сути, является компанией по производству декоративных металлоконструкций с мировым именем. Готовые потолочные панели и фасадные системы, произведенные здесь, можно увидеть в элитных жилых комплексах Уфы, в международном аэропорту имени Мустая Карима, воздушных гаванях других регионов, в крупных объектах союзных государств. Качество оценили и арабские шейхи.

Свою продукцию предприятие реализует не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Преимущественно в зоне таможенного союза ЕврАзЭС. Интерес проявляют и Арабские эмираты. После участия в международной выставке «Экспо-2022» благовещенский «Аркстал» заинтересовал 17 крупных компаний в Дубае, десять из которых уже вышли на прямой контакт.

Оптовой продажей подвесных потолков предприятие занимается с 2003 года. Открыть собственное производство решили в 2020-м. После непродолжительного поиска подходящей площадки выбрали ТОСЭР Благовещенск. Спустя год запустили новый цех.

Международные экономические санкции против России не обошли стороной предприятие, говорит его директор. Станки хоть и отечественного производства, но некоторые комплектующие для них заказывали в Италии. Сейчас уже оплаченный товар застрял на таможне в Европе. Замену будут искать на внутреннем или азиатском рынках. Но всё же наибольшая часть оборудования – импортозамещающая. Потому и работа не останавливается.

В открытие предприятия было инвестировано более 40 миллионов рублей. Создано 15 рабочих мест для жителей Благовещенска. На предприятии уделяют внимание не только качеству готовой продукции, но и тому, чтобы подвесные панели в целости доехали до заказчика. А это зачастую тысячи километров пути.