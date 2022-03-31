Житель Башкирии захлебнулся в колодце

В Кармаскалинском районе произошёл несчастный случай. В деревне Бишаул-Унгарово трагически погиб 55-летний местный житель.
Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 30 марта мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал в колодец рядом с собственным домом. Выбраться он не смог.
Через несколько часов тело несчастного извлекли из колодца. По предварительной информации, мужчины захлебнулся. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.