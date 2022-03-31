Радий Хабиров посетил Уфимский НИИ глазных болезней

Институт сохранил очень сильный профессиональный коллектив высококлассных специалистов. Мы обязательно будем поддерживать его работу в рамках единой офтальмологической службы республики. Идея создания межмуниципальных центров заключалась в том, чтобы жители небольших населённых пунктов, удалённых от крупных городов, могли получить качественную бесплатную медицинскую помощь. Считаю, что здесь мы идём в правильном направлении.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан