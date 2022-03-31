Радий Хабиров посетил Уфимский НИИ глазных болезней

Около 40 тысяч операций в год проводится в Уфимском научно-исследовательском институте глазных болезней. По этому показателю медицинское учреждение занимает лидирующую позицию среди аналогичных больниц. Накануне Радий Хабиров посетил НИИ глазных болезней.

Директор учреждения Мухаррам Бикбов рассказал главе Башкортостана о работе института, а также новых межмуниципальных офтальмологических центров, созданных в городах республики. Они позволили сократить отток жителей республики на лечение в другие регионы, привлечь в регион дополнительное федеральное финансирование.

Институт сохранил очень сильный профессиональный коллектив высококлассных специалистов. Мы обязательно будем поддерживать его работу в рамках единой офтальмологической службы республики. Идея создания межмуниципальных центров заключалась в том, чтобы жители небольших населённых пунктов, удалённых от крупных городов, могли получить качественную бесплатную медицинскую помощь. Считаю, что здесь мы идём в правильном направлении.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Институт в течение нескольких лет занимает ведущие позиции в Российской Федерации по количеству проведенных операций. А если взять количество сотрудников и количество проведенных операций, то это самая высокая производительность труда среди хирургов.

Мухаррам Бикбов, директор Уфимского научно-исследовательского института глазных болезней
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