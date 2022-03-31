Радий Хабиров посетил Уфимский НИИ глазных болезней

Около 40 тысяч операций в год проводится в Уфимском научно-исследовательском институте глазных болезней. По этому показателю медицинское учреждение занимает лидирующую позицию среди аналогичных больниц. Накануне Радий Хабиров посетил НИИ глазных болезней.
Директор учреждения Мухаррам Бикбов рассказал главе Башкортостана о работе института, а также новых межмуниципальных офтальмологических центров, созданных в городах республики. Они позволили сократить отток жителей республики на лечение в другие регионы, привлечь в регион дополнительное федеральное финансирование.