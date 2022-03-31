Уфимские гимнастки готовятся к первенству ПФО

Ритмы монгольских танцев и шотландской баллады сплетутся воедино на первенстве Приволжского федерального округа по эстетической гимнастике. Сразу несколько уфимских коллективов готовятся выступить на турнире в Ижевске. Они подготовили новые номера и впервые покажут их зрителям и судьям.
Под звуки шотландской волынки уфимский коллектив расскажет историю о доблести, чести и преданности. Тема танцевального номера «Храброе сердце». И если они уже выступали с ним на межрегиональном турнире и даже становились призерами, то другой команде это сделать только предстоит. На первенстве ПФО в Ижевске зрители и судьи увидят на ковре еще и интерпретацию фантастического «Аватара». Для спортсменок это будет новый опыт. Ведь кроме программы они впервые проверят свои силы в старшем возрасте.
Работа на разминке, затем у балетного станка. До прогонов своих номеров девушки должны разогреть мышцы, чтобы не получить травму и как можно чище выполнить танцевальный номер. На соревнованиях по эстетической гимнастике будут работать три бригады судей, которые оценят артистизм, технику и само исполнение.
А это сразу девять шерлоков холмсов, которым предстоит отыскать путь к медалям соревнований и сердцам судей. На заключительных тренировках спортсменки повторяют танец не целиком, а по отдельным его отрезкам. Так наставнику и хореографу легче увидеть ошибки. После десятков подобных повторений гимнастки выполняют чистый прогон.
В Ижевске три коллектива будут бороться за места на пьедестале почета, а младшая группа выступит на соревнованиях для опыта.
Сразу после турнира в Ижевске гимнастки начнут подготовку к первенству республики, которое пройдет в Уфе в конце апреля.