Уфимские гимнастки готовятся к первенству ПФО

Ритмы монгольских танцев и шотландской баллады сплетутся воедино на первенстве Приволжского федерального округа по эстетической гимнастике. Сразу несколько уфимских коллективов готовятся выступить на турнире в Ижевске. Они подготовили новые номера и впервые покажут их зрителям и судьям.

Под звуки шотландской волынки уфимский коллектив расскажет историю о доблести, чести и преданности. Тема танцевального номера «Храброе сердце». И если они уже выступали с ним на межрегиональном турнире и даже становились призерами, то другой команде это сделать только предстоит. На первенстве ПФО в Ижевске зрители и судьи увидят на ковре еще и интерпретацию фантастического «Аватара». Для спортсменок это будет новый опыт. Ведь кроме программы они впервые проверят свои силы в старшем возрасте.

В нашем спорте главное – это синхронность. Выполнить все четко и красиво, чтобы ничего не было свалено. Сафира Хусниярова, участница первенства Приволжского федерального округа по эстетической гимнастике

Работа на разминке, затем у балетного станка. До прогонов своих номеров девушки должны разогреть мышцы, чтобы не получить травму и как можно чище выполнить танцевальный номер. На соревнованиях по эстетической гимнастике будут работать три бригады судей, которые оценят артистизм, технику и само исполнение.

А это сразу девять шерлоков холмсов, которым предстоит отыскать путь к медалям соревнований и сердцам судей. На заключительных тренировках спортсменки повторяют танец не целиком, а по отдельным его отрезкам. Так наставнику и хореографу легче увидеть ошибки. После десятков подобных повторений гимнастки выполняют чистый прогон.

В Ижевске три коллектива будут бороться за места на пьедестале почета, а младшая группа выступит на соревнованиях для опыта.

Мы готовили его день, тренировка длилась девять часов. Надо постараться, надо хорошо сделать синхронно, чтобы все было натянуто. Софья Коштыличева, участница первенства Приволжского федерального округа по эстетической гимнастике