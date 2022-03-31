Уфа присоединилась к благотворительному проекту «Крышечки спешат на помощь»

Крышки от бутылок с газировкой могут помочь тяжелобольным детям. В республике действует благотворительная акция по переработке сырья.

Проект «Крышечки спешат на помощь» был запущен ещё в 2019 году. В организациях по всему Башкортостану расставлены ящики для пластика, который сдают в пункты сбора для превращения во вторсырьё. Вырученные средства идут на помощь уфимскому детскому хоспису.