Уфа присоединилась к благотворительному проекту «Крышечки спешат на помощь»

Крышки от бутылок с газировкой могут помочь тяжелобольным детям. В республике действует благотворительная акция по переработке сырья.
Проект «Крышечки спешат на помощь» был запущен ещё в 2019 году. В организациях по всему Башкортостану расставлены ящики для пластика, который сдают в пункты сбора для превращения во вторсырьё. Вырученные средства идут на помощь уфимскому детскому хоспису.
В прошлом году в Башкирии собрали более 2 тонн крышек. За последние шесть месяцев только в магазинах сети «Байрам» накопилось 35 мешков сырья. Однако перед сдачей материала на переработку его нужно отсортировать, для этого пригласили добровольцев.