В Башкирии на заснеженной трассе застряла мама с дочкой

Накануне, 29 марта, в Куюргазинском районе помощь спасателей потребовалась женщине с ребёнком. Семья застряла на заснеженной трассе в машине.

Инцидент произошёл между деревней Лена и селом Новомусино. Как сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС, в машине сел аккумулятор. 36-летняя женщина не смогла самостоятельно завести авто из-за снеженного заноса.