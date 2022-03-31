В Башкирии на заснеженной трассе застряла мама с дочкой

Накануне, 29 марта, в Куюргазинском районе помощь спасателей потребовалась женщине с ребёнком. Семья застряла на заснеженной трассе в машине.
Инцидент произошёл между деревней Лена и селом Новомусино. Как сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС, в машине сел аккумулятор. 36-летняя женщина не смогла самостоятельно завести авто из-за снеженного заноса.
Спасатели прибыли на место происшествия – маму с дочкой эвакуировали в ближайший населенный пункт. Также к машине прибыл трактор, который расчистил дорогу. Женщина смогла вернуться к автомобилю.