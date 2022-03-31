В Башкирии из-за массового отравления учеников приостановили работу школы

Инцидент произошел 23 марта. Более 80 детей почувствовали недомогание после трапезы в столовой образовательной организации и обратились в медучреждение с признаками отравления. Сейчас они все они находятся под медицинским наблюдением. По предварительным данным Роспотребнадзора, причиной заболевания явилась кишечная инфекция. Распространителем «заразы» стали несколько сотрудников школьной столовой.