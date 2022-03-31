В Башкирии из-за массового отравления учеников приостановили работу школы

В Миякинском районе временно закрыли школу, в которой отравились дети. Такое решение принял Стерлибашевский межрайонный суд. Также приостановлена работа аутсорсинга школьного питания, сообщает «Башинформ».

Инцидент произошел 23 марта. Более 80 детей почувствовали недомогание после трапезы в столовой образовательной организации и обратились в медучреждение с признаками отравления. Сейчас они все они находятся под медицинским наблюдением. По предварительным данным Роспотребнадзора, причиной заболевания явилась кишечная инфекция. Распространителем «заразы» стали несколько сотрудников школьной столовой.

СК расследует уголовное дело.

Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ