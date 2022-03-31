В Башкирии не будут ограничивать движение большегрузов по региональным и межмуниципальным трассам

Правительство Башкирии не будет вводить ограничения для движения большегрузов. Такую меру применяли каждую весну, чтобы максимально сохранить дороги в регионе.
По словам премьер-министра Андрея Назарова, если ограничить перевозку больших грузов по трассам, то существенно упадёт деловой оборот. «Сейчас не то время, когда мы можем себе это позволить», - пояснил он.
Министерство транспорта и дорожного хозяйство попросило предприятия и бизнес быть особенно ответственными: проводить собственный весовой контроль и не допускать перегруза транспорта, чтобы обеспечить сохранность дорог.