В Уфе изменят схему движения некоторых автобусных маршрутов

В Уфе изменится схема движения нескольких популярных маршрутов. Пресс-служба «Башавтотранса» отмечает, что будет увеличено количество единиц автобусов.
Так, больше автобусов станет на следующих маршрутах: №39, №51/51а, №74 и №75. Такая мера была принята по просьбе администрации столицы Башкирии.
Внесены изменения в схеме движения №13 путем прохождения в прямом и обратном направлении по улице Ленина, Цюрупы, 50-летия Октября до остановочного пункта «Башкирский государственный аграрный университет»; внесены изменения в схему движения муниципального маршрута регулярных перевозок №39 путем прохождения в прямом и обратном направлении по улице Ленина, Пушкина, Заки Валиди, Гафури до остановочного пункта «ТСК «Пушкинский».
В связи с интенсивностью движения на перекрестке улиц Коммунистическая и Цюрупы и риском совершения дорожно-транспортных происшествий, учитывая близость остановки «Госкомитет РБ по делам юстиции», принято решение исключить из схемы движения по муниципальным маршрутам №3 и №51А остановочный пункт «Сквер Маяковского».