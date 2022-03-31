В Уфе изменят схему движения некоторых автобусных маршрутов

Внесены изменения в схеме движения №13 путем прохождения в прямом и обратном направлении по улице Ленина, Цюрупы, 50-летия Октября до остановочного пункта «Башкирский государственный аграрный университет»; внесены изменения в схему движения муниципального маршрута регулярных перевозок №39 путем прохождения в прямом и обратном направлении по улице Ленина, Пушкина, Заки Валиди, Гафури до остановочного пункта «ТСК «Пушкинский».