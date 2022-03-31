В Санкт-Петербурге спустили на воду подводную лодку «Уфа»

Сегодня исторический день для нашей республики и её столицы. В Уфе проживают 1,2 млн человек. Город славен именами Сергея Аксакова, Михаила Нестерова, Рудольфа Нуреева, Ильдара Абдразакова и многих других достойных граждан России – героев войны и труда. Хочу поблагодарить руководство Санкт-Петербурга за поддержку нашей инициативы о присвоении подводной лодке имени «Уфа». Сегодня успешным спуском её на воду почтили память моего близкого товарища и соратника Ульфата Мансуровича Мустафина. Башкортостану не чужды морские традиции. Более 34 тысяч наших земляков стали военными моряками Советского Союза и России. И сегодня, в это непростое время мы уверены, что наши Вооружённые силы выполнят ту задачу, которую поставил Президент страны Владимир Владимирович Путин. Желаю чистого фарватера и безопасных глубин нашим морякам!

Радий Хабиров