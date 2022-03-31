В Санкт-Петербурге спустили на воду подводную лодку «Уфа»

Сегодня, 31 марта, состоялась церемония спуска на воду большой дизель-электрической подводной лодки «Уфа». Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге на площадке АО «Адмиралтейские верфи». В церемонии принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Эта субмарина – четвёртая из шести подводных лодок проекта 636.3, изготовленная для Тихоокеанского флота России. Её начали строить 1 ноября 2019 года. В закладке подводной лодки участвовал мэр Уфы Ульфат Мустафин. Учитывая большой вклад Башкортостана в развитие российского флота, лодке по инициативе Морского собрания республики присвоили имя «Уфа».
Современные технологии, использованные в конструкции и оснащении военного корабля, позволяют совершать автономные плавания длительностью до 45 суток. При этом уровень шума лодки снижен до естественного фона океана, что обеспечивает упреждающее обнаружение противника и своевременное уклонение от его атак. Экипаж субмарины составляет 56 человек.
В рамках торжественной церемонии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив Адмиралтейских верфей с завершением очередной стройки и пожелал ему дальнейших производственных успехов. Имя корабля, по его словам, имеет глубокие исторические корни.
Глава Башкортостана отметил давние морские традиции Башкортостана.
Начальник Главного штаба Военно-морского флота – первый заместитель Главнокомандующего ВМФ России, адмирал Александр Носатов пожелал удачи морякам, которые будут проходить службу на новом корабле.
С приветственным словом также выступили председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и председатель Совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» Георгий Полтавченко. Они поздравили коллектив Адмиралтейских верфей с новой трудовой победой и пожелали морякам-подводникам мирной службы.
Командир подводной лодки «Уфа», капитан третьего ранга Андрей Барков от имени экипажа поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга, Главу Башкортостана и кораблестроителей Адмиралтейских верфей за совместную работу по созданию нового корабля, который войдёт в состав Тихоокеанского флота России.
Перед спуском субмарины на воду «крёстная мать» подлодки, супруга Главы Башкортостана Каринэ Хабирова разбила о борт корабля бутылку шампанского. Традиции «крёстных матерей» кораблей имеют давнюю историю. Ключевым моментом ритуала спуска на воду является наречение корабля. Честь стать «крёстной мамой» подводной лодки «Уфа» Каринэ Хабировой предложило руководство АО «Адмиралтейские верфи» Санкт-Петербурга.
После спуска на воду субмарина пройдёт ходовые и государственные испытания и будет базироваться во Владивостоке.
В июле 2021 года администрация Уфы и командование подводной лодки подписали соглашение о сотрудничестве и шефских связях. В соответствии с документом, столичная администрация будет оказывать методическую и информационную поддержку пропаганды службы на флоте, организует экскурсии для учащихся в музейные учреждения республики и выступления перед моряками творческих коллективов Башкортостана. В свою очередь, командование субмарины по возможности будет принимать на службу призывников из республики.
Отметим, для Башкортостана это не первый опыт установления шефских связей с кораблями Военно-морского флота России. В 2020 году состоялось подписание договора о шефских связях между Правительством Башкортостана и экипажем большого десантного корабля Северного флота «Иван Грен». Подписи под документом поставили Глава региона Радий Хабиров и командир корабля, капитан второго ранга Андрей Жарков.