В Уфе вынесли приговор отцу и сыновьям за жестокое избиение прохожего

В Уфе перед судом предстали три местных жителя, которых обвинили в жестоком избиении. Отец и два молодых сына избили прохожего за замечание.

По версии следствия, в июне 2017 года семья передвигалась на «Шкоде Октавия» по тротуару вдоль дома №144/1 по проспекту Октября. Местный житель выразил недовольство тем, что мужчины двигаются по зоне для пешеходов. Между ними произошёл конфликт – отец и сыновья избили прохожего, который попытался скрыться от их преследования.

У несчастного диагностировали черепно-мозговую травму с переломом костей лица, основания и свода черепа, повлекшие клиническую смерть потерпевшего. К счастью, врачам удалось спасти пострадавшего.