В Башкирии более 80% многодетных семей хотят получить деньги вместо земельного участка

Более 80% тех, кому положены от государства земельные участки, выбирают денежный эквивалент в 250 тысяч рублей. Об этом заявила министр земельных и имущественных отношений Башкортостана Наталья Полянская.
Всего в очереди числятся около 18 тысяч получателей, у 74% вопрос решен. Денежную выплату взамен бесплатного земельного участка в республике выдают льготникам – многодетным семьям и семьям, воспитывающим ребенка-инвалида. Для оформления достаточно обратиться в районную администрацию.
Наталья Полянская рассказала на пресс-конференции, что в Башкортостане проведена ревизия и инвентаризация всего имущественного комплекса республики. Также сейчас республиканским санаториям рекомендовано увеличивать номерной фонд, чтобы принять всех желающих в предстоящий летний сезон. В связи с закрытием границ многие россияне предпочтут внутренний туризм.