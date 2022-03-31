В Башкирии более 80% многодетных семей хотят получить деньги вместо земельного участка

Более 82% готовы взять 250 тысяч рублей, а не земельный участок. Есть определенные моменты: во-первых, сертификат можно получить в рамках предоставленных Минфином лимитов. Если в 2020 году это было 200 сертификатов, в 2021 году – 400 сертификатов. На сегодняшний день выданы все 600 сертификатов.

Наталья Полянская, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан