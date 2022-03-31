В Башкирии более 80% многодетных семей хотят получить деньги вместо земельного участка

Более 80% тех, кому положены от государства земельные участки, выбирают денежный эквивалент в 250 тысяч рублей. Об этом заявила министр земельных и имущественных отношений Башкортостана Наталья Полянская.

Всего в очереди числятся около 18 тысяч получателей, у 74% вопрос решен. Денежную выплату взамен бесплатного земельного участка в республике выдают льготникам – многодетным семьям и семьям, воспитывающим ребенка-инвалида. Для оформления достаточно обратиться в районную администрацию.

Более 82% готовы взять 250 тысяч рублей, а не земельный участок. Есть определенные моменты: во-первых, сертификат можно получить в рамках предоставленных Минфином лимитов. Если в 2020 году это было 200 сертификатов, в 2021 году – 400 сертификатов. На сегодняшний день выданы все 600 сертификатов.  

Наталья Полянская, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан

Наталья Полянская рассказала на пресс-конференции, что в Башкортостане проведена ревизия и инвентаризация всего имущественного комплекса республики. Также сейчас республиканским санаториям рекомендовано увеличивать номерной фонд, чтобы принять всех желающих в предстоящий летний сезон. В связи с закрытием границ многие россияне предпочтут внутренний туризм.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ