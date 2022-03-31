Прием в 1 класс в Башкирии: как подать заявление

С 1 апреля в республике стартует приемная кампания в первый класс. Продлится она до 5 сентября текущего года. Подача заявлений возможна в электронном виде.
В этом году в Башкортостане действуют новые способы принятия заявлений от родителей будущих первоклассников. Министерство образования региона совместно с Министерством цифрового развития разработали специальные площадки.
Подать заявление с завтрашнего дня можно одним из двух способов:
Подача заявления онлайн – самый простой и удобный способ. Родителям для этого не нужно будет приходить в школу, а информация с результатом зачисления придет в личный кабинет или на электронную почту.